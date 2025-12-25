タレント江頭2:50（60）の「心の病」告白は、業界では珍しいことではないらしい。江頭は自身のYouTubeチャンネル「エガちゃんねるEGA−CHANNEL」で「寝れないのよ。誰にも理解されない病気ですよ」などとし、毎年恒例としていた7月の誕生日の単独ライブでセリフが「ボーンと抜けて」しまうことがあり、客席から「台本、覚えてこいよ」とヤジが飛んできて、「それからもう直下降に落ちていくのよ」と、うつ病についてこう打ち明け