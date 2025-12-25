ソフトバンク・孫正義オーナーは２５日、都内のグループ本社で小久保裕紀監督からシーズン終了報告を受け、リーグ連覇、５年ぶりの日本一で満足しないように激励した。「日本一で慢心してはいけないですし、満足してもいけない。やっぱり世界には素晴らしいチームがまだまだありますので」と、頂点に立っても、飽き足らない姿勢を見せた。小久保監督とは今オフ、２８年シーズンまでの新たな３年契約を結んだ。「素晴らしいリー