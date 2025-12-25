１９日、中国とベトナムを結ぶ浦寨―タンタイン貨物輸送専用通路スマート口岸で、列になって通過する自動運転コンテナトラック。（ドローンから、憑祥＝新華社配信／龐海文）【新華社南寧12月25日】中国広西チワン族自治区憑祥（ひょうしょう）市の浦寨口岸（通関地）で19日午前、電子製品などの貨物を満載した自動運転コンテナトラック6台が、専用通路を通って自動運転でベトナム・バオグエンの貨物ヤードへ向かった。こ