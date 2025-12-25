新年の1月1日皇居で行われる「新年祝賀の儀」に秋篠宮家の長男、悠仁さまが初めて出席されることになりました。宮内庁は25日、来年の1月1日に皇居・宮殿で行われる「新年祝賀の儀」に悠仁さまが出席されると発表しました。「新年祝賀の儀」は天皇皇后両陛下や皇族方が三権の長らから新年の挨拶を受けられる年の初めの儀式で、ことし9月に成年式を終えた悠仁さまの参列は初めてとなります。また来年1月9日に行われる「講書始の儀」