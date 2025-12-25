先月行われた中米ホンジュラスの大統領選挙で、アメリカのトランプ大統領が支持する野党候補が24日、勝利しました。先月30日に投開票が行われたホンジュラスの大統領選では、野党・国民党のナスリ・アスフラ氏と野党・自由党のサルバドル・ナスララ氏が得票率でほぼ横一線で並び、3週間以上が過ぎても勝者が決まらない状況が続いていました。こうした中、選挙管理当局は24日、アスフラ氏が得票率40.27％で勝利したと発表しました。