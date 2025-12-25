日本維新の会の吉村代表はきょう、物価高対策として食料品にかかる8%の消費税を「ゼロにするべきだ」と述べました。日本維新の会吉村洋文 代表「食料品について本質的には僕は消費税をゼロにするべきだと思う」きょう午後、TBSの番組「ひるおび」に出演した維新の吉村代表は、物価高の大きな要因は食料品とエネルギー価格の高騰だと指摘し、「食料品の消費税ゼロは絶対にやりたい」と述べました。ただ、「簡単ではない」と