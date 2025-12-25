お笑い芸人・永野が、芸能人のSNS利用について疑問を呈し、来年で自身のXアカウントをやめるつもりであると宣言した。12月24日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。リスナーからのメールをきっかけに、SNS上でファンと言い争うタレントの話題へ。モグライダー・芝大輔が、「一般の人より、俺は芸能人や有名人が（SNSを）やるなよと思っちゃう」と切り出すと、永野も「そうだね」と同意。永野