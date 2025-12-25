（台北中央社）台日高校野球国際親善試合が25日午後、北部・新北市の新荘野球場で始まる。北海道地区と九州地区の選抜チームが、台湾の高校野球大会「黒豹旗」で優勝した北部・桃園市立平鎮高校、準優勝の国立羅東工業高校（北東部・宜蘭県）とそれぞれ対戦する。同様の取り組みは8年ぶりとなる。台日の高校野球の交流戦は2015年と17年に開催されたものの、その後は行われていなかった。中華民国野球協会の辜仲諒（こちゅうりょう