（台北中央社）日本外務省が主催する「第19回日本国際漫画賞」の受賞作品が24日、発表され、台湾の作品では、南南日さんの「アミ族の台所」（Mararum：山間料理人）が優秀賞に、狼七（Lang-Chi）さんの「夜明け前の呼び声」（黎明前的回声）が奨励賞に選ばれた。葉明軒さんの「大仙術士 李白（8）」も入賞した。同賞は海外への漫画文化の普及と漫画を通じた国際文化交流を目的に2007年に創設された。今回は、110の国・地域から過去