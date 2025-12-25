午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１５５、値下がり銘柄数は３９１、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位にパルプ・紙、金属製品、不動産、その他製品など。値下がりで目立つのは非鉄金属、繊維、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS