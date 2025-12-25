¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ±ûµ¤¾Ý½ð¡Êµ¤¾ÝÄ£¡Ë¤Ï24Æü¡¢Æ±Æü¸á¸å5»þ47Ê¬¤Ëµ¯¤­¤¿ÅìÉô¡¦ÂæÅì¸©¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6.1¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢º£¸å3Æü¡Á1½µ´Ö¤ÏM5.5¡Á6ÄøÅÙ¤ÎÍ¾¿Ì¤¬µ¯¤­¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÂæÅì¸©ÈÜÆî¶¿¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£ÂæËÌ»Ô¤äÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¡¢ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Ê¤É17¸©»Ô¤Ë¤Ï¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÂæÅì¸©ÂæÅì»Ô¤Ç¤Ï¡¢¾¦Å¹¤ÎÄÄÎóÃª¤«¤é¾¦ÉÊ¤¬Íî²¼¤·¤¿Â¾¡¢Èª¤Î¤½¤Ð¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ