年末恒例のお買い物企画として、写真家・ライターの皆さんに、2025年に購入したアイテムを1つだけ紹介していただきました。（編集部） 極上のEVFでレンズの味を噛み締める 昨年はLUMIX S1を今さら新品購入するというお知らせをしました。 S1に関わる物語はまだ続いています。 撮影には色々な楽しみがあり、成果物を愛でるだけではなく、自身の手でピントを合わせる喜びもまた奥深いものがあります。S1のような