【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中森明菜のライブ映像が、2026年1月に『プレミアムライブ：中森明菜スペシャル』として、BS10プレミアムで放送されることが決定。ライブシーンを収めた番組映像が公開となった。 ■伝説的な歌姫が紡ぐ圧巻のステージ！ 今回放送されるのは、以下4つのライブ映像。 ◎アルバム『SHAKER』を携え、当時9年ぶりに開催された中森明菜の全国ツアー『Felicidad AKINA NAKAM