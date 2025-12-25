ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ [東証Ｐ] が12月25日後場(15:00)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比7.8％増の23.8億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比17.9％増の5.9億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.9％→8.4％に改善した。 株探ニュース