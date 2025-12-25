長崎市に本社を置くメモリードが、西海市で葬祭業などを営む「なるみ」の事業を譲り受けることになり、調印式が行われました。 「なるみ」が運営する西海市の鳴海会館は今後、メモリードの関連会社として運営されるということです。 メモリードの吉田 昌敬 社長は「従業員の皆さんの生活を豊かにし、地元の皆さまにより安心して使っていただけるような施設にしたい」と話しました。 事業譲受により