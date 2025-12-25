2025年12月24日、香港メディア・香港01は、湖南省長沙市の団地でフードデリバリー配達員と警備員によるトラブルが大規模な抗議デモに発展したと報じた。記事によると、長沙市岳麓区の住宅団地で22日、食事を届けに来た配達員がバイクでの進入を阻止した警備員と激しい取っ組み合いになった。この動画がSNS上のデリバリー配達員のコミュニティーで拡散し、同日夜には数百人の配達員が集結して深夜まで続く大規模な抗議活動に発展し