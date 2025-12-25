北京市公安局交通管理局は12月23日、北京市初となるL3級高速道路自動運転車専用ナンバープレートを、インテリジェント・コネクテッドカー3台に正式に交付しました。これは、中国国内で初めて交付されたL3級高速道路自動運転車向けの専用ナンバープレートです。今回、北京で初めて登録されたL3級自動運転車は計3台で、ナンバーはそれぞれ「京AA0001Z」「京AA0733Z」「京AA0880Z」です。これらの車両は事前の一連のテストを経て、現