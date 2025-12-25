フィギュアの三浦璃来選手が25日、自身のInstagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪に向けてコメントを発表しました。ミラノ・コルティナ五輪の出場権を手にしたフィギュアの三浦選手・木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。先日の全日本選手権大会では、ショートプログラム(SP)首位発進を決めていましたが、翌日には三浦選手の肩の脱臼の影響からフリーを棄権。代表選考において今大会への出場が必須となる中、心配の声があがってい