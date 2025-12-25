ウソの投資話をもちかけ、現金をだましとろうとしたとして、特殊詐欺グループの受け子とみられる、ベトナム国籍の男らが逮捕されました。警視庁によりますと、ベトナム国籍のグエン・ゴツク・リン容疑者ら2人は23日、仲間と共謀して60代の女性から現金800万円をだましとろうとした疑いがもたれています。グエン容疑者らは、「株式を売買すれば必ずもうかる」などと、SNSで女性にウソの投資話をもちかけ、女性に2億円以上もうかった