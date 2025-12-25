餅やみりんの原料となるもち米が値上がりし、正月準備に影を落としている。餅製造販売会社の今年の仕入れ値は、昨年の倍以上。昨年からのコメ不足と高騰を受け、もち米農家が生産を主食用米に切り替えるケースが相次ぎ、流通量が減ったことが要因とされる。雑煮には餅が、おせち料理にはみりんが欠かせず、１年で最も需要が高まる時期で、販売業者は値上げ幅を抑えようと苦心している。（虎走亮介）仕入れ値３倍大阪市住之江区