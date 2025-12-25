介護現場で高齢者の見守りや移動の介助などを助ける様々なテクノロジーが活躍している。人手不足が深刻な現場の負担軽減や業務の効率化に向け、国が補助金を出して開発や導入を後押ししているためだ。ただ、十分には広がっていないため、職員や高齢者がより活用しやすいよう模索が続いている。（粂文野）高齢者約１００人が入居する千葉県銚子市の特別養護老人ホーム「シオン銚子」。職員が手にするスマホが鳴り、部屋の番号と