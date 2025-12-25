建設業界で人手不足が深刻な大工の魅力を向上させる取り組みが広がっている。技術力を競う大会を開いたり、おしゃれな作業服を開発したりして、若手にやりがいや誇りを持ってもらう作戦だ。仕事ぶりを発信するＳＮＳが人気を呼ぶなど、大工のイメージも変わりつつある。（喜多河孝康）仕事に誇り積水ハウスは１１月、自社や協力会社の大工が精度やスピードなどの腕を競う大会を大阪市内で開いた。約５０００人から選抜された２