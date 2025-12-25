（CNN）SSRSが実施したCNNの新たな世論調査によると、多くの米国人は政治指導者が自分たちの声に耳を傾けていると信じていない。米国での生活を改善するためにトランプ大統領に何を伝えたいかを自由回答で尋ねたところ、「経済」との回答が最も多かった。共和党員および共和党寄りの無党派層では、40％が経済や生活費の懸念に言及した。米国民の約10人に4人は、大統領も民主党指導部も自分たちのような人々の声を聞いていないと答