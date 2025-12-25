2026年3月14日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催される「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」(マイナビ TGC 2026 S/S)の新たな出演者が25日、発表された。EXITと鷲見玲奈MCはお笑いコンビ・EXITとフリーアナウンサーの鷲見玲奈に決定。今回で10回目のタッグとなる。また、ゲストとして俳優の樋口幸平と、ダンス＆ボーカルグループ・WATWINGの八村倫太郎の出演が決定した。さらに、メインアー