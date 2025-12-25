フジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月〜金曜11:50〜)では、年内ラストの26日の放送で、2時間ぶっ通しの投扇興バトルが繰り広げられる。(左から)柳葉敏郎、瀬戸康史、橋本愛、比嘉愛未「投扇興」とは、扇子を開いた状態で、台の上に立っている的に向けて投げ、落ちた扇と的の形で得点を競う、江戸時代から伝わる日本の伝統遊戯。『ぽかぽか』では、2024年10月11日の放送で、新企画「投扇興で30点以上取れれば10万円」とし