生成AIの発達により、テキストプロンプトを入力するだけで誰でも簡単に画像を生成できるようになりました。一見すると、画像生成AIは多様で自由な表現を生み出せるように思えますが、スウェーデンの研究者らが発表した研究では、AI同士による自律的な生成を繰り返すと最初は多様に見えた画像が最終的にわずか「12種類のスタイル」へと収束してしまう可能性が示されています。Autonomous language-image generation loops converge