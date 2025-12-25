女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２６日に、第６５話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）月照寺での帰り、トキ（郄石あかり）は銀二郎（寛一郎）からプロポーズを受ける。松野家みんなを養うと宣言する銀二郎にトキは…。一方、ヘブン（トミー・バストウ）はイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）を自宅に招