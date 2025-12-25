◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）３戦目でトム・マーカンド騎手と初コンビを組むフォルテアンジェロ（牡２歳、美浦・上原佑紀厩舎、父フィエールマン）は、２２年に１４番人気のドゥラエレーデが制した６枠１１番に決定した。上原佑調教師は「内枠希望でしたが、この枠でしたら問題ないと思います。あとはジョッキーと相談して作戦を考えます」と話した。