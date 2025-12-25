お笑いコンビ・サンドウィッチマンが２５日、ニッポン放送「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」で２４時間の特別番組に出演した。同番組は目の不自由な人のための「音の出る信号機」設置基金チャリティーで、今年が５１回目となる。番組の最後は筑波大学附属視覚特別支援学校児童が「ジングルベル」の合唱を披露。サンドウィッチマンは立ち上がって優しい笑顔を浮かべながら歌声に耳を傾けた。伊達みきおは「このかわいい