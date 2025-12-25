年末年始の休暇で、旅行や帰省が増えるこの時期、“旅先で災害に遭ったとき”への備えを呼びかけるイベントが開催されています。東京・新宿駅の近くで開催されているイベントでは、ペットボトルとスマートフォンを使って明かりを確保する方法や、ケガをした際の止血をタオルと歯ブラシで行う方法など、「旅先で被災したとき」に使える知恵が紹介されています。KDDIの調査によりますと、災害への備えを普段から意識している人はおよ