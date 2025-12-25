内閣府は来年度のGDP＝国内総生産の成長率の見通しを1.3％に上方修正しました。賃上げや物価高対策などが個人消費を押し上げるとしています。城内実 成長戦略担当大臣「所得環境の改善が進む中で、各種政策効果も下支えとなり、個人消費が増加するというふうに見込まれております」政府は来年度の実質GDPの成長率について、8月時点では0.9％としていましたが、見通しを0.4ポイント引き上げ、1.3％になるとの試算を示しました