ブラジルで試験飛行を実施した、イブ・エア・モビリティー社の「空飛ぶ車」の機体（同社提供・共同）【サンパウロ共同】ブラジルの航空大手エンブラエル傘下のイブ・エア・モビリティー社が、人を乗せて空を移動する「空飛ぶ車」の初の試験飛行をブラジルで実施した。2027年の商用化を目指し、今後も試験を重ねる。ブラジル大手の本格参入で競争が激化しそうだ。イブ社が開発を進める機体は電動で垂直の離着陸が可能。ブラジル