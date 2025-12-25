24日午後、石川県・小松空港の搭乗ロビーにあるゴミ箱からナイフが見つかりました。ロビー内にいた全員について再度、保安検査を行う必要が生じたため、全日空・羽田便の出発が51分遅れるなど運航に影響が出ました。24日午後4時半ごろ、小松空港で、乗客の手荷物を調べる保安検査場を通過した先の2階搭乗ロビーのゴミ箱から、刃渡りおよそ8?の折り畳み式ナイフ1本が見つかりました。小松空港の運用などを担う国土交通省・大阪航空