◆ウィンターカップ▽女子３回戦大阪薫英女学院８３―８０日本航空北海道（２５日・東京体育館）全国高校総体準優勝の日本航空北海道が、３回戦で姿を消した。後半は猛攻を見せたが、最後は３点及ばなかった。前半で負ったビハインドはあまりに大きかった。試合開始からスピード感あふれる相手の攻撃にリードを広げられる。第２クオーター（Ｑ）、Ｃカマラ・ファトゥマタが３つめのファウルを犯しベンチに下がると、残り５