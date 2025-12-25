歌手の中森明菜さん（60）が2025年12月24日にインスタグラムを更新し、新曲の発表を報告した。生声で「よろしければ聞いてください」中森さんはインスタグラムに音声で「いつも応援してくださるファンの皆さまへ、中森明菜です」と呼びかけた。つづけて、「このたび、はじめての作曲となります」と明かしつつ、「Merry Christmas, My Heart」という自身作曲の新曲をデジタルリリースしたことを報告。「よろしければ聞いてください