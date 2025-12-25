明日26日(金)〜明後日27日(土)にかけて、北日本方面は冬型の気圧配置が強まり、上空には真冬の時期を下回る強い寒気が流れ込む見込みです。日本海側や太平洋側西部を中心に広く雪が降り、強い風を伴ってふぶく所もあるでしょう。特に日本海側南部では猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒して下さい。明日(26日)午後は道内広く雪にしだいに雪の降り方や風雪が強まる今日(25日)の北海道付近は低気圧や前線を含む気圧の谷の中