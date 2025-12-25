東京・お台場の屋内型テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」が、来年2月末で営業終了することになりました。マーケティング会社の刀はきょう、運営する「イマーシブ・フォート東京」の営業を来年2月28日に終了すると発表しました。「イマーシブ・フォート東京」は、東京・お台場の商業施設「ヴィーナスフォート」の跡地に去年3月にオープン。客が物語の世界に入り込み、当事者として参加する「没入体験」が楽しめるのを売りに