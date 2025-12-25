マルチタレントの阿波みなみさんが自身のXを通じて “握手会0人” となったことを伝えています。 【写真を見る】【 阿波みなみ 】握手会に “並びが0人で中止” 会場に謝罪ポストもリプが渋滞＆いいね7.5万件温かいエール集まる阿波さんが投稿した写真では、パチンコホールの大きなイベントスペースに「写真撮影握手会」とボードが出され、グラビア衣装の阿波さんのポスターも飾られています。しかし、張りめぐらされた整