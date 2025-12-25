２４日午前６時２０分頃、京都市北区等持院東町で通行人から「人が倒れている」と１１０番があった。北署によると、路上に頭などから血を流した高齢女性が倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。路上には数百メートル引きずられた痕跡があり、女性は車に一度はねられ、後続車にも引きずられた可能性もあるという。同署はひき逃げ事件として死因や身元などを調べている。