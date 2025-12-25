滋賀県守山市の笠原南遺跡で見つかった2基の前方後方形の周溝墓。上が北側（滋賀県文化財保護協会提供）滋賀県守山市の笠原南遺跡で、3世紀前半とみられる前方後方形の周溝墓が2基見つかり、県文化財保護協会が25日までに明らかにした。2基は弥生時代終末期から古墳時代初期のものとみられる。奈良県立橿原考古学研究所の森岡秀人共同研究員は「遺跡がある野洲川流域は前方後方形の周溝墓が密集しており、前方後方墳が誕生した地