「本気」カスタムが登場2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセ（千葉市）で開催されるカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」。その会場に、トヨタの大人気SUV「RAV4」の新たな魅力を提案する3台の特別なモデルが登場することが明らかになりました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型RAV4」です！ 450万円から！（30枚以上）出展するのは、トヨタグループの一員であり、実際にRAV4の生産（長草工場）や開発