ソフトバンクは25日、ジーター・ダウンズ内野手（27）と再契約で合意したと発表した。来日2年目の今季は50試合に出場して打率2割2分6厘、4本塁打、18打点。球団を通じて「来年もファンの皆さんの前でプレーするのが楽しみです。また優勝しましょう」とコメントした。