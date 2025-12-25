¶¦¤Ë²¬»³ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿2¿ÍÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬?¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸?¤È¤Î¥×¥é¥¤¤Ù¡¼¥È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡×¤Î²ÏËÜ½à°ì¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡¢²ñ¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤¥¸¥ç¡¼·¯¤È¾Ð¤¤¤¢¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£²ÏËÜ¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬»³¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¤¬Å¾¹»À¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È