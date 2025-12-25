来季Ｊ２の湘南は２５日、ＭＦ平岡大陽（２３）がＪ１京都へ完全移籍することを発表した。履正社高から湘南に加入し、Ｊ１通算１０６試合９得点を記録。豊富な運動量と高い技術でゴール前で勝負が出来るアタッカーで、Ｊ２に降格した湘南からキャリア初の移籍を決断し、２５年シーズン３位と躍進した京都を新天地とする。クラブを通して、平岡は「夢だったプロの世界へ導いてくれたこのクラブに心から感謝しています。僕は湘