Ｊリーグは２５日、２０２５シーズンにおいて優れた選手育成実績を示したクラブに贈られる「最優秀育成クラブ賞」を決定し、ＦＣ東京が３年連続でＪクラブ最多を更新する５度目の受賞となったことを発表した。最優秀育成クラブ賞は、アカデミーからトップチームへの選手輩出数や、アカデミーに在籍した２１歳以下の対象選手の公式戦出場時間を評価基準とし、２０２５シーズンにおいて最も高い実績を示したクラブに与えられる。