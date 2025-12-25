◆４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順が１２月２５日、決定した。前走アイビーＳを制し連勝を決めたアンドゥーリル（牡２歳、栗東・中内田充正厩舎、父サートゥルナーリア）は、６枠１２番に決まった。札幌２歳Ｓを勝利しデビュー２連勝中のショウナンガルフ（牡２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）は７枠１３番に決定。同様に京都２歳Ｓを制しデビュー２連勝中のジャステ