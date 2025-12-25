冷めても味がぼやけない、ごまの香ばしさが決め手。白と黒のごまをまとったさばは、焼くだけとは思えない存在感。コントラストが見た目を引き締めてくれるので、ふだんのお弁当にはもちろん、おせちの重箱に加えても違和感なくなじむ一品です。ほっくりとしたさつまいもを添えれば、箸休めとしても重宝します。『さばのごま風味焼き』のレシピ材料（2人分）さばの切り身（三枚おろし）……1枚（約180g） さつまいも（小）……1本（