リーセントカルチャーホテル 岡山市北区学南町のリーセントカルチャーホテル（山口県の日本セレモニーが運営）が、2025年12月31日で営業を終了すると発表しました。 同ホテルは、1983年、岡山県総合グラウンドの東隣に開業し、約42年間営業を続けました。客室約80室余りのほか、結婚式場やレストラン、ラウンジなどを備えています。 同ホテルはホームページに「