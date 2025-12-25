（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループINIが、WINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』の発売を記念して12月24日にリリースイベントを開催した。【写真】INI『THE WINTER MAGIC』リリースイベントの模様 本作はフラゲ日で93万枚を売り上げ、わずか4日間でミリオンを突破したと同時にデビューから8作連続ハーフミリオンを達成。自身最高の121万枚を売り上げ、Billboard JAPANの当チャート年度(2024年11月