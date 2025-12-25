25日未明、富士市の東名高速で、大型トラックや夜行バスなどあわせて6台が絡む事故がありました。この事故で1人が軽傷です。警察によりますと、25日午前2時ごろ、富士市中里の東名高速下りで、乗用車が中央分離帯に衝突して停車すると、その後ろを走っていた、大型トラックや中型トラックなど3台が次々と乗用車に衝突。さらに、夜行バスや別の大型トラックも追突し、あわせて6台が絡む事故となりました。この事故で、乗用車に同乗